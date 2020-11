Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : CA trimestriel stable, les bénéfices explosent (+74%) Cercle Finance • 05/11/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - Les résultats financiers publiés par General Motors (GM) à l'issue du 3e trimestre témoignent de la performance du constructeur états-unien qui a continué à investir dans des technologies porteuses - véhicules électriques et véhicules autonomes- tout en proposant une nouvelle offre de véhicules utilitaires. A 35,5 milliards de dollars, le CA trimestriel est resté au même niveau qu'au 3e trimestre 2019. En revanche, le bénéfice net de GM s'établit à 4 milliards de dollars, soit une hausse de 74% par rapport au 2,3 milliards enregistrés un an plus tôt, au terme du 3e trimestre 2019. Le BPA atteint ainsi 2,83 dollars, bien au-delà du consensus, et du 1,72 dollar atteint l'an dernier à la même période. 'Cette année, et le troisième trimestre, témoignent de la résilience de GM', a commenté Marry Bara, p.d.-g. Du groupe.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +4.95%