GM : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - General Motors publie un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 56% à 62 cents au titre des trois premiers mois de 2020, dépassant néanmoins d'une trentaine de cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée en baisse de 2,8 points à 3,8%. Le constructeur automobile de Detroit a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,2% à 32,7 milliards de dollars, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 dont il évalue l'impact négatif sur son profit opérationnel ajusté à 1,4 milliard de dollars. 'Nous nous concentrons sur la préservation des liquidités et prenons les décisions justes pour rendre le groupe plus fort et plus compétitif sur le long terme, et faire face à des temps sans précédent', commente le CEO Dhivya Suryadevara.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +2.31%