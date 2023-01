Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: bénéfice net quasiment stable en 2022 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 13:00









(CercleFinance.com) - GM publie un bénéfice net de 9,93 milliards de dollars au titre de l'exercice 2022, un chiffre quasiment stable (-0,8%) par rapport à l'exercice précédent (10,01 milliards de dollars).



Dans le même temps, l'EBIT ajusté est passé de 14,29 à 14,47 milliards de dollars, un chiffre 'record' selon GM, qui signale une hausse de 1,2% d'une année à l'autre.



GM indique avoir 'dominé l'industrie américaine en matière de ventes', enregistrant la plus forte augmentation de la part de marché d'une année sur l'autre de tous les équipementiers, grâce à une forte demande pour ses produits et à l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement.



Pour 2023, le constructeur anticipe un bénéfice net compris entre 8,7 et 10,1 milliards de dollars, et un EBIT ajusté entre 10,5 et 12,5 milliards de dollars.





