GM : bénéfice et chiffre d'affaires trimestriels en baisse

(CercleFinance.com) - GM a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires et des bénéfices en baisse au titre de son troisième trimestre, une période que le constructeur automobile décrit comme 'difficile' en raison des pénuries qui ont affecté le marché des semi-conducteurs. Son bénéfice net sur la période allant de juillet à septembre s'est établi à 2,4 milliards de dollars soit 1,62 dollar par action, contre quatre milliards un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort lui aussi en repli, à 26,8 milliards de dollars, contre 35,5 milliards au troisième trimestre 2020. Les analystes tablaient, eux, sur un bénéfice par action de 0,96 dollar et sur un chiffre d'affaires de 26,5 milliards de dollars. Dans son communiqué, GM se dit en bonne voie pour atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs annuels, qui consiste en un résultat opérationnel (Ebit) ajusté entre 11,5 et 13,5 milliards de dollars. Au mois de février, le groupe s'était donné comme objectif initial un résultat opérationnel allant de 10 à 11 milliards de dollars.

