GM bat le consensus au T3, rebond de la demande aux USA et en Chine

par Paul Lienert et Ben Klayman DETROIT, 5 novembre (Reuters) - General Motors GM.N a affiché jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, porté par la reprise de la demande de camions et de SUV aux Etats-Unis et à un rebond des ventes en Chine. Le titre GM grimpait de plus 6% avant l'ouverture de Wall Street. Le premier constructeur automobile américain prévoit de générer un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 7 à 9 milliards de dollars (de 5,9 à 7,6 milliards d'euros) au cours du second semestre de l'année. Dans un communiqué, la directrice générale Mary Barra a déclaré que la société était "bien positionnée pour répondre à la demande croissante des clients". GM a vu les ventes se contracter de 10% aux Etats-Unis au troisième trimestre en raison de la pandémie, mais les résultats se sont améliorés chaque mois. En Chine, ses ventes ont augmenté de 12% au cours du trimestre, ce qui marque la première croissance trimestrielle des ventes en deux ans. GM a dégagé un bénéfice net de 4 milliards de dollars, soit 2,78 dollars par action, sur le trimestre, contre 2,35 milliards un an plus tôt. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, s'est élevé à 2,83 dollars, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 1,38 dollar, selon les données IBES de Refinitiv. La marge d'Ebit ajustée du groupe en Amérique du Nord a bondi de 6,5 points pour atteindre 14,9% au cours du trimestre, reflétant la vigueur de ses ventes de pick-ups et de SUV à forte marge. Ses principaux concurrents Ford Motor F.N et Fiat Chrysler Automobiles FCHA.MI ont également fait état de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. (Version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

