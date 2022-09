GM: aux côtés de Lithion pour le recyclage des batteries information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 16:21

(CercleFinance.com) - General Motors fait savoir que sa branche d'investissement, GM Ventures, a investi dans le cycle de financement de série A de Lithion Recycling, dans le cadre d'un nouveau partenariat entre les deux structures autour de la technologie avancée de Lithion concernant le recyclage des batteries.



Cette collaboration portera notamment sur la validation des matériaux de batterie récupérés pour leur emploi dans la production de nouvelles batteries. Il s'agira aussi de mettre en place des investissements conjoints en R&D pour les processus de recyclage.



' Avec un taux de récupération de plus de 95 % et en utilisant l'énergie verte du Québec, la technologie et les opérations de Lithion réduiront les émissions de gaz à effet de serre de plus de 75 % et la consommation d'eau de plus de 90 % par rapport aux matériaux des batteries minières ', assure GM, s'appuyant sur une étude du cycle de vie réalisée par une tierce partie.



'Ce partenariat souligne notre engagement à permettre la transition vers une économie à faible émission de carbone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ', a déclaré Benoit Couture, président et chef de la direction de Lithion.