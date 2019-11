Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : attaque Fiat Chrysler en justice Cercle Finance • 21/11/2019 à 09:09









(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile General Motors (GM) a déposé une plainte, devant la justice américaine, contre son homologue Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et d'anciens dirigeants de ce dernier. Objet de la plainte : des accusations selon lesquelles FCA aurait corrompu, des années durant, des syndicats automobiles américains, ce qui aurait pénalisé GM qui entend donc obtenir, en réparation, des dommages-intérêts 'substantiels'.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -3.11%