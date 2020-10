Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : annonce 2 milliards de dollars d'investissements Cercle Finance • 20/10/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - General Motors annonce aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars d'investissements au sein de six installations du groupe aux États-Unis. 2 milliards de dollars seront investis dans l'usine de Spring Hill pour construire des véhicules entièrement électriques. Il s'agira alors du 3e site de fabrication de véhicules électriques du groupe. La production de la nouvelle génération de GMC Acadia sera transférée à Lansing Delta, ce qui représente un investissement de plus de 100 millions de dollars. 32 millions de dollars seront aussi investis à Flint Assembly pour la production de Chevrolet Silverado et GMC Sierra. 17 millions de dollars seront investis dans l'usine de propulsion de Romulus pour améliorer l'automatisation et augmenter la capacité de la transmission du camion à 10 vitesses de GM. Enfin, 3,5 millions de dollars seront investis à Orion Assembly et 750 000 dollars à Brownstown Charter Township pour la production supplémentaire du véhicule d'essai Cruise AV.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +5.65%