GM : accord stratégique de fourniture avec Wolfspeed

(CercleFinance.com) - General Motors annonce aujourd'hui un accord avec Wolfspeed pour la fourniture de dispositifs d'alimentation en carbure de silicium destinés aux futurs programmes de véhicules électriques de GM. GM indique que ces dispositifs lui permettront d'installer des systèmes de propulsion électriques plus efficaces sur ses véhicules. Le carbure de silicium sera spécifiquement utilisé dans l'électronique de puissance intégrée contenue dans les unités Ultium Drive des véhicules électriques de prochaine génération.

