GM: accord d'approvisionnement de cobalt avec Glencore

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé un accord d'approvisionnement pluriannuel prévoyant que Glencore fournisse à GM du cobalt provenant de son exploitation de Murrin Murrin en Australie.



Le cobalt traité en Australie sera utilisé dans les cathodes de batterie Ultium de GM, qui alimenteront des véhicules électriques tels que le Chevrolet Silverado EV, le GMC HUMMER EV et le Cadillac LYRIQ.



L'accord s'appuie sur un engagement partagé par les deux entreprises pour créer des chaînes d'approvisionnement solides, durables et résilientes grâce à l'industrie collective et à des plateformes multipartites.





