GM : accord avec Microsoft pour les véhicules autonomes

(CercleFinance.com) - Cruise et General Motors ont annoncé mardi avoir conclu une relation stratégique à long terme avec Microsoft afin d'accélérer la commercialisation des véhicules autonomes. Cruise compte d'ailleurs tirer parti d'Azure, la plateforme de cloud-computing de Microsoft afin d'en libérer le potentiel au profit de l'autonomisation des véhicules. Par ailleurs, la société General Motors annonce que Microsoft se joindra à elle ainsi qu'à Honda et à d'autres investisseurs institutionnels à travers un investissement combiné de plus de 2 milliards de dollars dans Cruise, qui portera alors la valorisation du spécialiste du transport autonome à quelque 30 milliards de dollars. 'Les progrès de la technologie numérique redéfinissent tous les aspects de notre travail et de notre vie, y compris la façon dont nous transportons les personnes et les marchandises', constate Satya Nadella, directeur général de Microsoft.

