Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : accord avec Liebherr Aerospace autour de l'hydrogène Cercle Finance • 18/06/2021 à 10:34









(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce un partenariat avec Liebherr-Aerospace afin de développer un système de démonstration de production d'énergie par pile à combustible à hydrogène pour l'aviation. Le démonstrateur associé à cette collaboration sera basé, en partie, sur la technologie de pile à combustible HYDROTEC de GM et construit chez Liebherr-Aerospace, à Toulouse. GM se présente comme 'l'un des développeurs de piles à combustible les plus avancés au monde, avec une technologie qui couvre de nombreuses applications y compris, maintenant, l'aérospatiale', notamment grâce à son travail aux côtés de Honda.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.