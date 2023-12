Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GM: accord avec Komatsu autour de piles à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - General Motors annonce la développement, aux côtés de Komastu - fabricant mondial d'équipements miniers et de construction-, d'un module d'alimentation à pile à combustible à hydrogène destiné à équiper le camion minier à entraînement électrique 930E de Komatsu,



Les partenaires concevront et valideront conjointement la technologie.

GM assure que les piles à combustible à hydrogène sont idéales pour les applications électriques traditionnellement alimentées par des moteurs diesel.



'L'hydrogène constitue une méthode efficace pour conditionner de grandes quantités d'énergie à bord du véhicule, sans compromettre la capacité de charge utile', indique le constructeur.



' Chez GM, nous pensons que les piles à combustible peuvent jouer un rôle essentiel dans un avenir sans émissions, en aidant à électrifier les applications les plus lourdes, au-delà des véhicules de tourisme ', a déclaré Charlie Freese, directeur exécutif de l'activité mondiale Hydrotec de GM.





