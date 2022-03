Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: a augmenté sa participation dans Cruise information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé l'acquisition de la participation de SoftBank Vision Fund 1 dans Cruise pour 2,1 milliards de dollars.



Le groupe va également investir 1,35 milliard de dollars supplémentaires dans Cruise, remplaçant un engagement précédent pris par le fonds en 2018.



GM avait déjà acquis une participation majoritaire en 2016 dans Cruise.



' GM tire parti de la solidité de son bilan pour accroître sa participation dans Cruise et faire progresser sa stratégie intégrée de véhicules autonomes. Nous continuons de croire que notre investissement représente une occasion extraordinaire de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires ', a déclaré Mary Barra, présidente et chef de la direction de GM.





