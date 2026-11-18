Les deux spécialistes européens de la livraison de colis veulent regrouper leurs activités allemandes au sein d'une coentreprise. Avec plus de 4 MdsEUR de chiffre d'affaires annuel attendu et 700 millions de colis livrés, cette alliance ambitionne de bousculer la domination de DHL sur le premier marché européen de la logistique.

GLS Group et Geopost, filiale du groupe français La Poste, prévoient de fusionner leurs activités de livraison de colis en Allemagne au sein d'une coentreprise. Selon les modalités, la maison mère de GLS détiendrait 80% du capital, contre 20% pour Geopost, propriétaire de DPD. L'opération reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

La future entité opérerait exclusivement sous la marque GLS, entraînant la disparition de DPD sur le marché allemand. Elle disposerait d'environ 150 sites logistiques et emploierait près de 15 000 personnes. Les deux partenaires prévoient également d'investir 500 MEUR pour moderniser leurs infrastructures et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Un nouveau poids lourd face à DHL

L'objectif est de réaliser des économies d'échelle en mutualisant les réseaux de distribution, les infrastructures et les capacités de livraison. La nouvelle structure pourrait ainsi réduire ses coûts unitaires, optimiser ses tournées et renforcer sa compétitivité sur un marché particulièrement concurrentiel.

Cette alliance vise surtout à rivaliser avec DHL, qui domine largement le marché allemand avec plus de 40% de parts de marché. Amazon constitue également un concurrent majeur, avec une part estimée entre 15% et 25%, selon les données rapportées par la presse allemande.

Le rapprochement intervient alors que la croissance du commerce électronique stimule les volumes de colis, mais impose aussi des investissements considérables dans l'automatisation, les centres de tri et les consignes de retrait.

Une consolidation stratégique

Pour GLS, filiale d'International Distributions Services, l'opération renforcerait considérablement sa présence en Allemagne. Pour Geopost, elle permettrait de conserver une exposition significative au marché tout en partageant les investissements nécessaires à son développement.

Cette consolidation pourrait néanmoins susciter des interrogations sur la concurrence, puisque deux opérateurs historiques cesseraient de rivaliser directement sous leurs marques respectives.

Le projet illustre une tendance de fond dans la logistique européenne. La taille des réseaux devient un avantage concurrentiel déterminant face à la pression sur les marges et à la puissance des grands acteurs.