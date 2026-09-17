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GlobalFoundries et Marvell étendent leur accord sur la capacité de production de puces destinées à la connectivité des centres de données d'IA
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 15:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GlobalFoundries GFS.O et Marvell Technology MRVL.O ont élargi leur accord visant à accroître la capacité de production d'un type de semi-conducteur utilisé dans les connexions optiques à haut débit des centres de données.

L'action GlobalFoundries a progressé de près de 6 % en pré-ouverture jeudi, tandis que celle de Marvell a gagné 4,5 %.

Voici quelques détails:

* Cet accord pluriannuel permettra d’augmenter la capacité de production de la technologie silicium-germanium (SiGe) de GlobalFoundries, qui permet des dispositifs à semi-conducteurs plus rapides et plus économes en énergie, sur son site de Burlington, dans le Vermont.

* La croissance rapide des centres de données dédiés à l’IA stimule la demande en technologie SiGe utilisée dans les réseaux optiques, car l’augmentation des volumes de données nécessite des connexions optiques plus rapides.

* "Le renforcement de notre collaboration avec GF nous permettra de disposer de la technologie SiGe et des capacités de production nécessaires pour soutenir la forte croissance que nous anticipons", a déclaré Robb Johnson, vice-président chargé des technologies de fonderie chez Marvell.

* Les deux entreprises ont indiqué que cette augmentation de la capacité de production aiderait Marvell à répondre à la demande en produits de réseaux optiques avancés, tels que les émetteurs-récepteurs optiques enfichables, les composants optiques proches du boîtier et les composants optiques co-emballés.

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