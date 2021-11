Global X élargit son catalogue d’ETF avec un nouvel ETF européen sur l’extraction de cuivre

Global X élargit son catalogue d'ETF européens avec le lancement de son premier ETF UCITS lié aux matières premières en Europe.

Global X élargit son catalogue d’ETF européens avec le lancement de son premier ETF UCITS lié aux matières premières en Europe, portant sa gamme totale à 13 ETF UCITS. Le Global X Copper Miners UCITS ETF (COPX) suit l’indice Solactive Global Copper Miners v2 et investit dans un large éventail de sociétés minières de cuivre.

De toute évidence, COPX est fortement exposé au secteur des matériaux (90 %), tandis que les secteurs financier (5,1 %) et industriel (4,2 %) arrivent respectivement en deuxième et troisième positions. En termes d’exposition aux pays, le Canada (29,9 %) se taille la part du lion, suivi par l’Australie (12,5 %), les États-Unis (10,3 %), le Japon (8,1 %), la Chine (7,6 %) et la Grande-Bretagne (6,0 %).

Les principales positions du fonds comprennent OZ Minerals Ltd. (5,41%), Sumitomo Metal Mining (5,31%), Freeport-McMoran (5,31%), Zijin Mining (5,21%), BHP Group (5,05%), Antofagasta PLC (5,02%) et Glencore PLC (4,95%). COPX a un ratio de dépenses de 0,65% et se négocie à la Bourse de Londres et sur le marché allemand Deutsche Börse Xetra.

Souvent considéré comme un baromètre de premier plan de la santé économique mondiale, le cuivre est surnommé “Docteur Cuivre” ou “Doctor Copper” en anglais. Il est largement utilisé dans la construction, les machines industrielles, les transports, la production d’électricité et l’électronique. Avec le passage aux énergies propres et aux véhicules électriques, la demande de cuivre devrait être forte.

