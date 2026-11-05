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Global Payments manque de peu le consensus au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 13:30

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Global Payments dévoile un BPA ajusté en hausse de 10%, à 3,58 USD, au titre du 3e trimestre 2026, manquant de peu l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 3,62 USD, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 42,5%, en amélioration de 220 points de base sur une base normalisée.

Le groupe de solutions et de services de paiement basé à Atlanta a réalisé des revenus nets ajustés en progression d'environ 31%, à 3,18 MdsUSD, avec une croissance de plus de 4% sur une base normalisée, en accélération par rapport au trimestre précédent.

"Nous continuons de réaliser des progrès significatifs dans l'intégration de Worldpay, ce qui nous donne confiance pour relever notre objectif de synergies annuelles de coûts à 650 MUSD", précise son directeur général (CEO), Cameron Bready.

Global Payments continue d'anticiper une croissance des revenus nets ajustés comprise entre 4% et 5%, sur une base normalisée et à taux de change constants, ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 13,60 et 13,80 USD pour l'ensemble de 2026.

"Nous prévoyons également une amélioration de notre marge opérationnelle ajustée d'environ 150 points de base sur une base normalisée pour l'ensemble de l'exercice, ainsi qu'un retour de capital aux actionnaires supérieur à 2 MdsUSD en 2026", ajoute son directeur financier (CFO), Josh Whipple.

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