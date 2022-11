Global Energies collabore avec Shell pour le développement de carburants routiers bas carbone

(AOF) - Après la livraison de lots d'essai cet été, Global Bioenergies et Shell démarrent une collaboration pour développer et tester des carburants routiers à faible teneur en carbone. La première phase de cet accord consistera à évaluer de nouveaux concepts basés sur des composants d'essence à indice d'octane élevé dérivés de matières premières biosourcées. Les deux entreprises mèneront une étude conjointe afin d'identifier et de développer des méthodes de fabrication permettant de produire les molécules nécessaires à la création de composants à indice d'octane élevé.

L'accord prévoit également une période d'exclusivité pour poursuivre le développement de ces concepts innovants à l'avenir.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, commente : “ Nous sommes impatients de collaborer avec Shell sur cette importante étude. L'adoption des véhicules électriques continue de progresser, mais il est clair que les moteurs à combustion interne auront encore un rôle à jouer pendant de très nombreuses années. Nous pensons que l'avenir du transport routier repose sur un mix énergétique maximisant le rôle des ressources décarbonées et dans lequel les biocarburants seront essentiels. ”