Global Bioenergies : vol avec du carburant renouvelable

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies et Swift Fuel annoncent organiser ce 15 juin le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l'aéroport de Reims dans l'après-midi. 'Composée à plus de 97% de biocarburant, l'essence d'aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons', expliquent-ils. Global Bioenergies développe depuis 2008 un procédé de conversion fermentaire de ressources renouvelables en isobutène et en ses dérivés, utiles dans des domaines aussi divers que les carburants, les ingrédients pour la cosmétique, ou encore les matériaux.

Valeurs associées GLOBAL BIOENERGIES Euronext Paris +2.42%