Global Bioenergies: succès du projet de biokérosène information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 12:00

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies s'adjuge plus de 8% en Bourse jeudi suite à l'annonce du succès de son projet visant à transformer le bois en bio-carburants.



Le projet, baptisé 'Rewofuel' et dont il était le coordinateur, a réuni plusieurs industriels européens, dont Repsol, avec l'objectif de démontrer la conversion de bois résiduaire en carburants routiers et d'aviation.



Les sociétés Sekab et Fibenol étaient chargées de convertir les résidus de bois en sucre, que Global Bioenergies transformait ensuite en bio-carburant.



Aux côtés de Global Bioenergies, Repsol, Sekab et Fibenol, le projet a également impliqué des groupes de la trempe de Neste, Technip FMC et Metex NoovistaGo.



Suite à cet épisode concluant, Global Bioenergies dit viser l'obtention d'une certification pour son biokérosène en décembre 2022.