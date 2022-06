Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Global Bioenergies: le titre profite de plusieurs commandes information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le titre Global Bioenergies bondit de plus de 12% mardi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une série de commandes émanant de grands acteurs de la cosmétique, à commencer par L'Oréal.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'entreprise de chimie végétale indique avoir reçu de premières commandes, à hauteur de plusieurs tonnes, pour son ingrédient-clé, l'Isonaturane 12.



Ce composant d'origine naturelle dérivé de l'isododécane, l'une des grandes molécules de la cosmétique, peut être utilisé dans le segment du maquillage, où il apporte les propriétés de longue tenue, ainsi qu'en dermocosmétique et dans les soins capillaires, où il assure légèreté et douceur aux textures.



Pour L'Oréal, premier actionnaire de Global Bioenergies, ces premières commandes d'Isonaturane visent à soutenir ses efforts en matière de naturalité des produits de maquillage.



Le géant français des cosmétiques s'est donné comme objectif d'atteindre 95% d'ingrédients bio-sourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires, dans ses formules d'ici à 2030.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Global Bioenergies grimpait de 12,4% mardi au bout d'une heure de cotations.





Valeurs associées GLOBAL BIOENERGIES Euronext Paris +9.76%