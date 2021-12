Global Bioenergies lance une opération de levée de fonds d’environ 10 millions d’euros information fournie par AOF • 13/12/2021 à 18:12



(AOF) - Global Bioenergies a annoncé lundi soir le lancement d’une augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le montant envisagé de l’opération est d’environ 10 millions d’euros. Elle a notamment pour but de fournir à la société les moyens de poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de l’unité de Pomacle-Bazancourt.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée(jusqu'à500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.