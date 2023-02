Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Global Bioenergies: chiffre d'affaires significatif en 2022 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 11:16

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de GlobalBioenergies tenu hier a arrêté les comptes annuels 2022, lesquels affichent une perte 'maîtrisée' de 12 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires annuel, de 0,7 million d'euros, inclut 98.000 euros de ventes de produits de maquillage LAST et 600.000 euros de ventes réparties entre la vente d'échantillons d'Isonaturane, la livraison de dérivés d'isobutène et diverses prestations dont un contrat de recherche initié avec Shell.



'Le chiffre d'affaires 2022 marque une rupture en passant de 100.000 à 700.000 euros, sans même la prise en compte de la livraison du premier lot d'Isonaturane - entre autres à L'Oréal - qui aura lieu sur le premier semestre 2023', commente Samuel Dubruque, directeur financier.



A noter: les charges d'exploitation diminuent de plus de deux millions d'euros entre 2021 et 2022. La production de l'unité de Pomacle a permis de valoriser les stocks, faisant ainsi baisser la charge d'industrialisation et commercialisation de 1,4 million d'euros.



Les autres postes de dépenses continuent de diminuer d'une année sur l'autre, alors que les effectifs sont passés d'une moyenne de 45,8 salariés en 2021 à 48,8 salariés en 2022.



Enfin, Global Bionergies affichait une trésorerie brut de 8,8 millions d'euros au 31 décembre.