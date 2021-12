Global Bioenergies a levé 14,5 millions d'euros information fournie par AOF • 14/12/2021 à 08:42



(AOF) - Global Bioenergies a réalisé son augmentation de capital d'un montant total de 14,5 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des investisseurs institutionnels pour 13,5 millions et des particuliers via la plateforme PrimaryBid pour un million.



Samuel Dubruque, DAF, déclare : "Notre trésorerie s'établit désormais à 21,2 millions d'euros, nous assurant ainsi une visibilité s'étendant au-delà du premier semestre 2023. Cette opération nous permet d'accueillir des investisseurs de renom, français et européens, convaincus de l'intérêt de la trajectoire que nous avons entreprise. Nous sommes heureux d'avoir pu y associer les particuliers, dont la participation a dépassé les attentes, lesquels sont chaque fois plus nombreux au capital de la société. Plus généralement, nous remercions tous les actionnaires qui, par leur confiance et leur engagement, soutiennent la mission de Global Bioenergies."





