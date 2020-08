Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore : vers un pullback majeur sous 193£ ? Cercle Finance • 06/08/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Glencore ricoche sous 193£: le titre pourrait s'acheminer vers un pullback majeur ? Le franchissement des 185£ validait un objectif de 195£, il a été testé en intraday le 5 août. Surveiller l'éventuel enfoncement des 176,5£ (support oblique) puis des 175£ (plancher du 31 juillet).

Valeurs associées GLENCORE Tradegate -6.35% GLENCORE LSE -7.94% GLENCORE OTCBB -6.30%