Glencore soumet une nouvelle offre de rachat pour Teck en proposant du numéraire

(AOF) - Entreprise anglo-suisse de négoce et d'extraction de matières premières, Glencore a soumis une nouvelle offre de rachat pour l'entreprise minière canadienne Teck, basée à Vancouver (spécialisée dans l'extraction, la transformation et la distribution du plomb, du zinc et du charbon). Glencore a introduit une composante en numéraire dans cette offre. Si l'offre est approuvée, deux entreprises d'envergure mondiale seraient créées. MetalsCo serait une entreprise axée sur les métaux de transition. Elle se différencierait de CoalCo, qui serait une unité autonome de production de charbon.

Selon les termes de cette nouvelle offre, les actionnaires de Teck recevront une participation de 24% dans la nouvelle entité créée MetalsCo et une part en numéraire de 8,2 milliards de dollars (7,35 milliards de francs).

En outre, la société Glencore est également prête à offrir une combinaison de liquidités et/ou d'actions CoalCo (jusqu'à 24%, si tous les actionnaires de Teck choisissaient les actions plutôt que les liquidités).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.