Glencore : son bénéfice net recule de 62% au premier semestre

(AOF) - Entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières, Glencore a vu ses bénéfices fortement diminuer de 62% au premier semestre 2023 passant de 12,08 à 4,56 milliards de dollars sur un an. Son EBITDA ajusté a baissé de 50% à 9,4 milliards de dollars reflétant la normalisation des déséquilibres et de la volatilité du marché de l'énergie par rapport aux niveaux extrêmes observés en 2022. Sur ce semestre, son bénéfice par action est passé de 0,92 à 0,36 cents. Ses revenus ont chuté de 20% sur les six premiers mois de 2023 à 107,4 milliards d'euros.

En outre, l'EBITDA ajusté des actifs industriels de Glencore s'élève à 7,4 milliards de dollars, en repli de 51%. Ce recul est dû principalement à la baisse des prix, en particulier dans le secteur du charbon, ainsi qu'à l'impact des coûts inflationnistes sur l'ensemble des actifs, dont une grande partie a été retardée et fortement influencée par la flambée des prix de l'énergie au cours de 2022.

Toutefois, le groupe prévoit de distribuer environ 2,2 milliards de dollars à ses actionnaires, portant ainsi sa distribution totale pour 2023 aux alentours de 9,3 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.