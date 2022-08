Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore: redistributions avec des semestriels solides information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - Glencore reste stable à Londres, malgré l'annonce par le groupe de matières premières d'une distribution de 4,5 milliards de dollars à ses actionnaires, sous formes de dividendes (1,45 milliard) et de rachats d'actions (trois milliards) en marge de ses semestriels.



Sur son premier semestre, il a réalisé plus qu'un doublement (+119%) de son EBITDA ajusté à 18,9 milliards de dollars, sur fond de prix records pour certaines matières premières liés au contexte géopolitique et macroéconomique qui a perturbé la période.



'À l'avenir, le resserrement des conditions financières et la détérioration de l'environnement macroéconomique présentent une certaine incertitude pour les marchés des produits de base tout au long du second semestre de l'année', prévient son CEO Gary Nagle.





