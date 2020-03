Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore : l'UE autorise le rachat de l'activité GNL d'Ørsted Cercle Finance • 20/03/2020 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition des activités GNL d'Ørsted au Danemark par Glencore Energy, de Suisse. L'activité GNL d'Ørsted comprend un certain nombre d'actifs liés au gaz naturel liquéfié (GNL): dispositions contractuelles pour le stockage de GNL, capacité de regazéification et services de transport au terminal de Gate aux Pays-Bas et plusieurs accords de vente et d'achat de GNL. La Commission a conclu que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu des chevauchements limités entre les activités des sociétés.

Valeurs associées GLENCORE Tradegate -1.52% GLENCORE LSE +1.41% GLENCORE OTCBB -4.26%