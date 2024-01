Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Glencore : en situation délicate vers 415$ information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Glencore rechute sur ses plus bas niveaux depuis 1 an, avec le test de la base du vaste corridor de consolidation moyen terme délimité par 410 et 480$.

Le titre qui a enchainé 13 séances de repli sur 16 (depuis le 28/12/2023) se retrouve en situation délicate vers 415$ et une alerte baissière moyen terme se déclencherait sous 402E, l'ultime plancher de la mi-juillet 2022, avec les 337£ (ex-zénith du 23/04/2019) en ligne de mire.





Valeurs associées GLENCORE Tradegate -1.43% GLENCORE LSE -0.95% GLENCORE OTCBB +1.38%