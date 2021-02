Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore : efface la résistance des 281,2£ Cercle Finance • 16/02/2021 à 17:25









(CercleFinance.com) - Glencore efface la résistance des 281,2£ du 14 janvier : le titre n'a que brièvement reprise son souffle fin janvier -vers 240P- avant de repartir à l'assaut des sommets et d'en inscrir un nouveau, à près de 294£. Rappel: le titre est parti d'un plancher des 150£ fin octobre et a déjà franchi la barre des +61,2% de hausse... pour se diriger tout vers 100%, soit 300£... c'est presque fait, à 2% près ! Objectif suivant : 337£ !

Valeurs associées GLENCORE Tradegate +2.82% GLENCORE LSE +2.01% GLENCORE OTCBB +7.93%