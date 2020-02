Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 18/02/2020 à 15:33









(CercleFinance.com) - Glencore recule de 3,2% à Londres, après la présentation des résultats préliminaires du groupe de matières premières au titre de 2019, marqués par une perte nette part du groupe de 404 millions de dollars contre un bénéfice de 3,4 milliards l'année précédente. L'EBITDA ajusté s'est contracté de 26% à 11,6 milliards, 'performance reflétant des négociations commerciales prolongées et incertaines, des prix généralement faibles pour ses matières premières clés et quelques défis opérationnels sur des actifs'. Glencore propose une distribution aux actionnaires de 20 cents par action, payable en deux moitiés égales, 'qui est confortablement couverte par la génération actuelle de free cash-flow annualisée, même avec les prix actuellement affectés par le coronavirus'.

Valeurs associées GLENCORE Tradegate -1.77% GLENCORE LSE -3.29% GLENCORE OTCBB -0.66%