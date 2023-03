Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore: bien orienté avec des relèvements de brokers information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Glencore grimpe de 4% et surperforme ainsi la tendance à Londres, soutenu par des propos de broker, dont UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de matières premières, avec un objectif de cours maintenu à 560 pence.



'L'action s'inscrit en baisse de plus de 25% par rapport à ses sommets de janvier dernier, le bilan n'a jamais été aussi solide, le prix du charbon plus faible est désormais intégré dans les cours...', met-il en avant dans le résumé de sa note.



De même, Bank of America relève son conseil sur Glencore à 'achat' tout en maintenant son objectif de cours de 580 pence, se disant optimiste au sujet de la réouverture de la Chine et ajoutant apprécier le portefeuille de décarbonation du groupe.





Valeurs associées GLENCORE Tradegate +4.32% GLENCORE LSE +4.10% GLENCORE OTCBB +3.97%