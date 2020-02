Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Glencore : bien orienté après un point sur la production Cercle Finance • 04/02/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Glencore grimpe de 4,2% à Londres, suite à la présentation d'un point sur sa propre production au cours de l'année 2019, avec notamment des progressions en volume pour le cobalt (+10%), le charbon (+8%) et le pétrole (+19%). Le groupe de matières premières affiche par contre des productions en retraits pour le cuivre (-6%), le nickel (-3%), et le ferrochrome (-9%), tandis que celle de zinc s'est montrée stable par rapport à 2018. Par ailleurs, Glencore fait part de la nomination, comme administrateur indépendant non exécutif avec prise d'effet immédiate, de Kalidas Madhavpeddi, qui a été directeur général de China Molybdenum International de 2008 à 2018.

Valeurs associées GLENCORE Tradegate +4.30% GLENCORE LSE +4.79% GLENCORE OTCBB -0.17%