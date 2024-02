Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Glencore: bénéfice net divisé par quatre en 2023 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:20









(CercleFinance.com) - Glencore cède 1% à Londres après l'annonce par le géant de matières premières d'une division par quatre de son résultat net part du groupe de 2023 à 4,28 milliards de dollars, soit 34 cents par action, ainsi que d'un EBITDA ajusté divisé par deux, à 17,1 milliards.



Le groupe suisse explique avoir été 'principalement affecté par le rééquilibrage et la normalisation des flux commerciaux internationaux de l'énergie, avec le charbon et le GNL, et dans une moindre mesure, un déclin sensible des prix du pétrole'.



Au regard des cash-flows de l'exercice écoulé, Glencore a l'intention de proposer un dividende de 13 cents par action (soit un montant de l'ordre de 1,6 milliard de dollars), qui serait versé à ses actionnaires en deux moitiés égales en juin et en septembre.





Valeurs associées GLENCORE Tradegate -1.56% GLENCORE LSE -1.38% GLENCORE OTCBB 0.00%