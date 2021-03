Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : succès d'une étude clinique anti-Covid Cercle Finance • 11/03/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline et son partenaire américain Vir Biotechnology ont annoncé hier soir qu'un comité indépendant avait recommandé l'arrêt du recrutement de patients dans le cadre de leur essai clinique de phase III sur un traitement expérimental du Covid en raison de l'efficacité démontrée du produit dans les formes précoces de la maladie. D'après GSK, le VIR-7831 (GSK4182136) a permis d'obtenir une réduction de 85% du nombre d'hospitalisations et de décès par rapport au placebo auprès des 583 patients traités dans le cadre de l'étude, avec une bonne tolérance du médicament. Le laboratoire pharmaceutique britannique précise que l'essai va se poursuivre durant une phase de 24 semaines afin de récolter des données supplémentaires. Sur la base de ces résultats, GSK et Vir indiquent qu'ils comptent présenter une demande d'enregistrement en urgence de leur produit auprès de l'autorité sanitaire américaine (FDA) et dans d'autres pays.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.55%