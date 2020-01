Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : revue prioritaire dans le myélome multiple Cercle Finance • 21/01/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Les autorités sanitaires américaines ont accordé une procédure de revue prioritaire au belantamab mafodotin de GlaxoSmithKline, un traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire. Le myélome multiple - qui constitue la seconde cause de cancer du sang - est considéré comme une maladie pouvant être traitée, mais malgré tout incurable. Il touche plus de 32.000 nouvelles personnes aux Etats-Unis chaque année. Près de 13.000 patients en meurent tous les ans.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -0.28%