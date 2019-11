Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline :résultats positifs pour le médicament Nucala Cercle Finance • 13/11/2019 à 15:51









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a déclaré que son médicament Nucala était le premier traitement à montrer une réduction significative des poussées chez les patients atteints du syndrome hyperéosinophilique, un trouble inflammatoire rare. Une étude de phase 3 a atteint son objectif principal, démontrant un résultat statistiquement significatif avec moins de 50% de patients présentant une aggravation des symptômes nécessitant une intensification du traitement sous traitement par le mépolizumab par rapport au placebo, a déclaré le fabricant britannique de médicaments. Le syndrome hyperéosinophilique, qui touche environ 20 000 personnes dans le monde, est caractérisé par une surproduction d'éosinophiles, un type de globule blanc, provoquant une inflammation et des lésions organiques.

