Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : la FDA approuve le vaccin anti-zona information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé lundi que l'autorité sanitaire américaine (FDA) avait approuvé sa demande d'homologation concernant Shingrix, son vaccin contre la prévention du zona, chez les patients immunodéprimés. Le zona, causé par le virus à l'origine de la varicelle, se manifeste généralement par une éruption cutanée, accompagnée de douleurs décrites comme une sensation de brûlure, un coup de poignard ou un choc électrique. GSK avait déjà obtenu l'homologation pour ce vaccin - administré par voie intramusculaire en deux doses à deux à six mois d'intervalle - chez les adultes de 50 ans ou plus en 2017 aux Etats-Unis.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE -1.57%