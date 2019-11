Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : en hausse après l'analyse d'UBS Cercle Finance • 21/11/2019 à 11:51









(CercleFinance.com) - Les actions de GlaxoSmithKline reviennent à leur plus haut depuis 18 ans, alors qu'UBS a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'achat' tout en augmentant son objectif de cours de 1 610 à 1 900 pence. Le fabricant britannique de médicaments est l'une des rares actions en hausse ce matin sur l'indice FTSE, enregistrant une hausse de 0,3%. Dans une note adressée aux clients, UBS cite une 'mise en place positive en 2020'. 'Nous pensons que la franchise de GSK sur le VIH pourrait renouer avec la croissance l'année prochaine et que les risques en oncologie semblent biaisés', a souligné le bureau d'études.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.29%