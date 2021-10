Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : contrat d'achat anticipé avec le Pentagone information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a conclu avec l'armée américaine un contrat d'achat anticipé portant sur la fourniture de sotrovimab, le traitement expérimental contre la Covid-19 qu'il développe actuellement avec Vir Biotechnology. Dans un avis publié sur son site Internet, le Pentagone précise que sa commande pour ce traitement composé d'anticorps monoclonaux se monte à près de 280 millions de dollars. L'appel d'offres, lancé en ligne, ne s'est soldé que par une seule réponse, celle de GSK, est-il précisé dans le document. Le Département de la défense souligne que le traitement doit être fabriqué par GSK sur son site de Durham (Caroline du Nord). Sotrovimab, qui n'a pas encore été approuvé par les autorités sanitaires, peut être utilisé pour soigner des patients présentant des symptômes légers de la Covid et ne nécessitant pas d'oxygène de subsistance, mais ayant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.

