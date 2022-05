Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline: change de nom pour devenir 'GSK' information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline a annoncé hier soir qu'il avait désormais officiellement changé de nom pour devenir 'GSK'.



Le laboratoire avait fait part le 27 avril dernier, lors de la présentation de ses résultats de premier trimestre, de son intention de changer de dénomination sociale. Cette mesure est désormais effective.



Le libellé de la cotation de ses actions à la Bourse de Londres et à Wall Street sera prochainement revu en conséquence, indique-t-il dans un bref communiqué.



Cette décision intervient alors que le groupe a prévu d'introduire en Bourse Haleon, sa filiale de santé grand public, dans le courant de l'été, afin de se recentrer sur ses activités dans les médicaments.





Valeurs associées GSK LSE -1.19%