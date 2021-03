Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : accord de licence avec Boston Pharma Cercle Finance • 18/03/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Boston Pharmaceuticals a annoncé jeudi la conclusion d'un accord de licence de trois ans avec GlaxoSmithKline portant sur deux molécules en cours de développement. Aux termes de l'accord, GSK disposera d'une option lui permettant d'acquérir un anticorps monoclonal visant la protéine recombinante IL1RAP, un antigène favorisant la croissance des tumeurs et l'immunosuppression. Le laboratoire britannique bénéficiera également d'une option sur un traitement potentiel des troubles neurologiques fonctionnant via l'inhibition de la kinase RIPK1, à l'origine de processus d'inflammation et de nécroptose. Ces deux molécules proviennent d'un portefeuille de cinq programmes de recherche thérapeutiques qui avaient été cédés par GSK à Boston Pharmaceuticals en 2018. Les options pourront être exercées après les études de démonstration de faisabilité ('proof-of-concept') devant être réalisées par Boston Pharmaceuticals, qui pourrait recevoir paiements d'étape et royalties en cas de commercialisation des produits.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.50%