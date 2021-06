Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GlaxoSmithKline : accord de développement avec le belge iTeos Cercle Finance • 14/06/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé lundi la signature d'un accord avec le belge iTeos portant sur le développement d'un nouvel anticorps monoclonal destiné au traitement du cancer. Dans un communiqué commun, les deux sociétés précisent que la collaboration va concerner la molécule EOS-448, un composé immuno-oncologique qui vise les récepteurs TIGIT qui interagissent avec les cellules infectées et soutient le système immunitaire. Avec l'opération, GSK se dit désormais en mesure de développer des traitements combinant les quatre inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (PD-1, TIGIT, CD96 et PVRIG). Aux termes de l'accord, iTeos recevra de GSK un paiement initial de 625 millions de dollars, un montant qui pourrait s'assortir de 1,45 milliard de dollars sous forme de paiements d'étape. Coté sur le Nasdaq, iTeos grimpait de plus de 36% ce lundi suite à cette annonce. L'action GSK progresse pour sa part de 0,5% à la Bourse de Londres.

Valeurs associées GLAXOSMITHKLINE LSE +0.31%