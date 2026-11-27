Glass Lewis soutient le conseil d'administration de Vail Resorts dans la bataille pour le contrôle de l'entreprise qui l'oppose à l'actionnaire activiste Oasis

Le cabinet de conseil en vote Glass Lewis a exhorté les investisseurs de Vail Resorts MTN.N à réélire les administrateurs de l'opérateur de stations de ski, arguant que les trois candidats dissidents ne sont pas qualifiés pour siéger au conseil d'administration ou sont trop financièrement liés au fonds spéculatif Oasis Management.

Glass Lewis, l’un des deux principaux cabinets américains qui orientent le vote des investisseurs sur des questions telles que les élections au conseil d’administration et les fusions d’entreprises, a apporté son soutien aux neuf administrateurs de la société dans l’une des batailles les plus disputées de la saison avant le vote du 14 décembre. Le rapport de Glass Lewis a été consulté par Reuters vendredi.

Le cabinet de conseil en vote Egan-Jones avait auparavant recommandé aux investisseurs d’élire l’ensemble des candidats au conseil d’administration de Vail. Institutional Shareholder Services, le plus grand cabinet de conseil en vote, n’a pas encore publié sa recommandation.

Oasis Management, quatrième actionnaire de Vail avec une participation de 9,6 %, exhorte les investisseurs à élire les deux administrateurs qu’elle propose: Bob Chapek, ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , et Ashton Hudson, qui a siégé au sein de divers conseils d’administration.

Gregory Meyer, un actionnaire indépendant, souhaite que les actionnaires l’élisent au conseil d’administration. Tant Oasis que Meyer ont critiqué les performances financières de la société et le cours de son action, qui a chuté de plus de 57 % au cours des cinq dernières années, même s’il a progressé de 7 % depuis janvier. L’action de Vail a clôturé vendredi à 143,07 dollars, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 5,1 milliards de dollars.

« Au terme d’un exercice fiscal marqué par des conditions météorologiques difficiles et ponctué par le retour soudain du directeur général (Rob) Katz, Vail a renforcé son conseil d’administration et son équipe de direction, et a lancé une série d’initiatives tactiques qui semblent étroitement adaptées à la fois aux défaillances historiques de la société et aux commentaires des investisseurs issus d’un engagement prolongé », a écrit Glass Lewis.

Le rapport a critiqué les candidats dissidents. « La mise en place d’accords de rémunération singuliers avec Bob Chapek, un candidat censé être indépendant d’Oasis, va à l’encontre d’une bonne gouvernance », indique le rapport.

Glass Lewis a évoqué la rémunération versée par Oasis à Bob Chapek, affirmant qu’elle était structurée « d’une manière exceptionnellement atypique ». Oasis a indiqué dans un document réglementaire déposé en octobre qu’elle versait à Bob Chapek 100 000 dollars par mois au titre d’honoraires de conseil et lui accordait un prêt non remboursable de 500 000 dollars, destiné à l’achat d’actions ordinaires de Vail si Bob Chapek était élu.

« Les autres candidats — Ashton Hudson d’une part, Gregory Meyer d’autre part — ne disposent pas clairement d’une expérience et d’une expertise mieux adaptées à la trajectoire stratégique actuelle de Vail », ajoute le rapport.

Ni Meyer ni Oasis n’ont pu être joints immédiatement pour commenter cette information.