Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

GL events: vise une croissance supérieure à 55% de son CA information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 18:38

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 804,8 ME au 30 septembre 2022, en croissance de 84%. Le Groupe poursuit son développement à l'international, en croissance de 92%, malgré un contexte encore difficile en Asie, particulièrement en Chine.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 est en croissance de 23% à 280 ME, soit un niveau supérieur de 10% par rapport à 2019.



' La dynamique de l'activité est portée par les pôles Live et Venues qui affichent des niveaux de reprises supérieurs ou proches de l'année 2019. La performance du pôle Exhibitions est pénalisée principalement par la Chine et une biennalité défavorable ' indique le groupe.



Le Groupe relève ses objectifs. Il vise une croissance supérieure à 55% de son chiffre d'affaires 2022 et un cash-flow opérationnel supérieur à 100 ME.