GL Events : très solides résultats pour l'exercice 2019

(CercleFinance.com) - Communiqué ce mercredi soir, le résultat opérationnel 2019 de GL Events est en hausse de +37% à 120,8 millions d'euros, pour un résultat net en progression de +44,1% à 75,8 millions d'euros. Annoncé un peu plus tôt, le chiffre d'affaires annuel du groupe s'affiche à 1,17 milliard d'euros, en hausse de +12,7% en comparaison annuelle. 'GL events s'attend à ce que le contexte économique soit en 2020 particulièrement incertain et volatile, compte tenu de l'épidémie du COVID-19. Dans ce contexte, GL events a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires. Le budget de GL events visait une croissance de son activité pour l'exercice 2020', annonce GL Events s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris +1.93%