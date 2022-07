Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL events: signe une nouvelle concession au Chili information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 12:39









(CercleFinance.com) - La municipalité de Vitacura, au Chili, a confié à GL events Chile la gestion du Metropolitan Santiago Convention & Event Center. Depuis le 26 juin 2022, la filiale chilienne du Groupe GL events est donc le nouveau concessionnaire de cet espace événementiel.



Le Metropolitan Convention & Event center accueil chaque année plus de 700 événements.



Le site dispose d'une centrale photovoltaïque pour la production de son électricité, d'un système de récupération des eaux, de bornes de chargement pour les véhicules électriques et d'éclairages LED.



Le site événementiel bénéficie d'un emplacement privilégié au coeur de Vitacura et le cadre naturel est exceptionnel (au coeur d'un parc de 51 000 m2 avec vue sur la cordillère des Andes).





Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris -4.13%