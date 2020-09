Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GL Events : semestriels impactés par la crise sanitaire Cercle Finance • 15/09/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Le groupe GL Events annonce ce soir, pour son premier semestre, un chiffre d'affaires de 266,8 millions d'euros, à comparer à 595,9 millions pour la même période de l'exercice précédent. De même, résultats opérationnel courant et net part du groupe s'inscrivent en baisse, à respectivement -42 et -31,5 millions d'euros, contre 73,3 et 29,1 millions d'euros un an plus tôt. 'Dans un environnement contraint qui ne permet pas de tenir les manifestations à caractère international et de taille significative, le volume d'activité 2020 est estimé à ce jour à 600 ME induisant une perte annuelle de l'ordre de 50 ME. Le plan de réduction des coûts devrait atteindre 130 ME en fin d'année', indique GL Events.

Valeurs associées GL EVENTS Euronext Paris -1.37%